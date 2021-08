Covid: Teresina vacina pessoas de 28 anos ou mais nesta quarta (01) em drive-thru

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) realiza mais um drive-thru de repescagem das pessoas que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (01), serão contempladas as pessoas de 28 anos e mais, em cinco pontos da cidade.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Os locais funcionam das 9h às 17h, seguindo a mesma logística já adotada nos drives anteriores: mulheres pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). Pessoas dentro da faixa etária contemplada podem se dirigir a um desses locais:



Confira os pontos:

- Terminal Buenos Aires;

- Terminal Zoobotânico;

- Terminal Bela Vista;

- Terminal Livramento;

- Terminal Parque Piauí;

- Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte).

No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência no município de Teresina.

