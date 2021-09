Covid: Teresina deve vacinar adolescentes com comorbidades a partir de 15 de setembro

O presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, confirmou nesta quinta-feira (02), em entrevista a uma emissora local, que a vacinação para os adolescentes de Teresina deve iniciar a partir da segunda quinzena de setembro.



Segundo ele, a imunização será voltada para o público que tenha comorbidades. A Fundação está aguardando o recebimento de novas doses enviadas pelo Ministério da Saúde com a orientação para qual público o imunizante deve ser destinado. Isso deve ocorrer com o público de 12 a 17 anos. “A previsão do Ministério da Saúde é entre a segunda e terceira semana de setembro, entre os dias 15 e 20. Pelo ritmo da vacinação, esse é o período que chega nos adolescentes”, conta.



Atualmente, a vacinação contra Covid-19 na capital completa o público de 20 a 27 anos. “Neste momento, todas as doses que tínhamos disponíveis foram agendadas. Estamos hoje com 28 mil doses disponíveis, mas para a 2ª dose, para esta semana. Para a primeira dose, o site só vai abrir na terça-feira (07)”, comenta.



“Não terá público novo por agora, somente terça-feira, porque todas as vagas são para 2ª dose. Nós já temos perspectiva de 37 mil doses para terça-feira, agendamento. Já vem pelo Ministério da Saúde designado para quem vai [receber] aquela vacina”, destaca.



No caso de repescagem, ou seja, pessoas que perderam o agendamento ou por algum motivo não puderam comparecer no dia que deveria receber a vacina contra a covid-19, o presidente da FMS destaca que esse processo ocorre de acordo com a disponibilidade do imunizante.

“Essas repescagens dependem do tipo de vacina que a gente tem. Quando nós temos AstraZeneca e Coronavac, a gente faz em drive-thru porque conseguimos pegar um número muito grande de pessoas”, explica.

Já as pessoas que precisam tomar a segunda dose do imunizante, mas devem receber a vacina da Pfizer ou Jassen, devem fazer o agendamento pelo site da Fundação Municipal de Saúde.



“Essa não pode ser feita em drive, tem que ser em sala, refrigerada. Sempre que tivermos a 2ª dose disponível vai ter a possibilidade de agendamento, que pode ser uma semana antes ou uma semana depois. Todo mundo que tomou a 1ª, a 2ª já está garantida”, acrescenta Gilberto Albuquerque.



