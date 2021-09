Covid: Teresina abre repescagem para 1ª dose da vacina para maiores de 18 anos

Nesta quinta-feira (23), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre vagas de agendamento para repescagem da população de 18 anos ou mais. As pessoas poderão agendar sua primeira dose por meio do site Vacina Já.

Repescagem para vacinação do público de 18 anos ou mais. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Para evitar o congestionamento do site, a FMS está novamente dividindo a abertura do agendamento em diferentes faixas de horários. O cronograma começa às 16h, com a abertura das vagas para os jovens de 18 e 19 anos. Às 18h, se inicia o agendamento para pessoas de 20 a 24. E por fim, às 20h, o sistema será liberado para o público de 25 anos e mais.



Assim, o usuário deve observar o horário de abertura das vagas para sua faixa etária para acessar o site. Ele deve escolher a opção ‘agendamento público alvo', clicar em ‘população geral por faixa etária’, preencher seus dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.

Para evitar o congestionamento do site, a FMS está novamente dividindo a abertura do agendamento em diferentes faixas de horários.(Foto: Divulgação/Ccom)

As vagas de agendamento são para amanhã (24). A coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid, Emanuelle Dias, informa a população que outros momentos de repescagem serão promovidos pela FMS, seja por agendamento ou drive thru. “Portanto, mesmo que o usuário não consiga uma vaga hoje, ele terá outras oportunidades de garantir a sua vacina”, garante a coordenadora.

No momento da imunização, é preciso apresentar o cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!