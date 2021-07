Covid: saiba se você deve fazer teste de anticorpos após vacinação

O farmacêutico Moisés Alves explica que após a vacinação contra a covid-19, muitas pessoas têm procurado o serviço de testagem de anticorpos contra o vírus. O profissional ressalta que o teste não é necessário, pois a maioria das testagens não são específicas para detectar os anticorpos induzidos pela vacinação.

Moisés ressalta a importância da vacinação contra a Covid e explica os principais objetivos da vacina. “São quatro objetivos principais. O primeiro deles é reduzir a taxa de mortalidade, a taxa de internação hospitalar, diminuir as taxas de infecção por coronavírus, que incluem casos leves e moderado, além de diminuir a circulação dos vírus”, ressalta.





(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O farmacêutico comenta que após a vacinação muitas pessoas se queixaram de reações adversas a vacina. “Aconselho que tomem um antitérmico em casos de febre após a vacinação. Muitas pessoas acabam tomando várias medicações após sentirem reações sintomáticas adversas da vacinação. Isso não é necessário”, explica.

Mesmo após a vacinação com as duas doses da vacina, é necessário que a população continue seguindo as medidas sanitárias contra a Covid-19, afirma o farmacêutico. “Todas as vacinas disponibilizadas são muitos eficazes, então é muito importante que, mesmo após vacinados, todos continuem seguindo as recomendações contra o coronavírus. As pessoas devem continuar usando máscara e álcool em gel, por exemplo, porque ainda tempos uma proporção relativamente baixa de vacinados no país”, finaliza.

