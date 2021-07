Covid: quem recusar vacina assinará termo de desistência a partir de hoje em Teresina

Nesta quinta-feira, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) declarou que a partir de hoje (08), quem se recusar a tomar a vacina contra Covid19 em função da marca, origem ou fabricante do imunizante deverá assinar um termo de desistência e irá para o fim da fila. Caso a pessoa se recusar a assinar, duas testemunhas poderão comprovar a recusa e o termo de desistência terá validade. A decisão da FMS está de acordo com a recomendação administrativa 29ª PJ Nº 11/2021 do Ministério Público do Piauí.

Com isso, o indivíduo que realizar agendamento ou se dirigir ao drive thru e, no momento da vacinação, desistir de receber a dose unicamente por causa do tipo de imunizante utilizado, além de assinar um termo de responsabilidade, será impedido de realizar novo agendamento e irá para o fim da fila da imunização. Ou seja, só terá direito a ser atendido após concluída a vacinação do público adulto. O termo está disponível para consulta no site da FMS.

Termo de desistência. Foto: Divulgação/Internet

Esta decisão leva em consideração o conceito de vacinação como ferramenta de saúde pública, que deve ser vista não apenas como uma forma de proteção individual, mas coletiva, que evita a propagação da doença quando um grande percentual da população é vacinado.

“Todas as vacinas utilizadas no Brasil contra a Covid-19 são eficazes, seguras e passam por rigorosa avaliação da ANVISA antes de serem liberadas para a população em geral. Por isso, todos que estão aptos precisam tomar, independente da origem”, reforça Gilberto Albuquerque, presidente da FMS.

Ithyara Borges

