Covid: pessoas que escolherem vacina devem ir para o final da fila, recomenda MPPI

O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por intermédio da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, expediu recomendação ao presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Antônio Gilberto Albuquerque, para que adote medidas necessárias como forma de desestimular a prática de pessoas que estão recusando a imunização contra a Covid-19 em decorrência do fabricante.



Segundo a recomendação do órgão, as pessoas que estão adotando essa atitude devem sofrer sanções, como ser reposicionada no final da fila de vacinação, conforme o cronograma de imunização municipal, ou ficar impedida de agendar nova vacinação por determinado período.



Outra recomendação do MPPI é que essas pessoas que estão se recusando a receber o imunizante em decorrência do fabricante sejam identificadas e que haja um controle dos vacinados, de forma a evitar que que indivíduos recebam mais doses de vacina contra a Covid-19 que o determinado pelo fabricante.



“A ‘escolha de vacina’ gera atrasos e prejudica a organização e operacionalização da campanha de imunização em Teresina. A vacinação não é mera ferramenta de proteção individual, mas coletiva, e evita a propagação da doença quando um grande percentual da população é vacinada”, ressaltou o promotor de Justiça Eny Pontes, que assina a recomendação.



Confira a Recomendação: recusa vacinas.



