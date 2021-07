Covid: mais 15 categorias podem agendar a vacina a partir de hoje; veja quais

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) reabre hoje (14) mais uma fase de agendamentos da vacina contra a covid-19 para grupos prioritários em Teresina. Desta vez mototaxistas, taxistas, músicos e bancários poderão agendar a aplicação de sua vacina a partir das 18 horas no site Vacina Já.



Além destas categorias, também poderão agendar a vacina os trabalhadores da Semcaspis/SUAS (Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas e do Sistema Único de Assistência Social) , funcionários dos Correios, garçons e cozinheiros de restaurantes, bares, lanchonetes, atendentes de panificadoras e caixas de supermercado. Os grupos já contemplados em etapas anteriores também poderão agendar.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Vale lembrar que a vacinação acontecerá no dia seguinte ao agendamento, ou seja, quem agendar na quarta-feira (14), a aplicação acontecerá na quinta (15), e quem agendar na quinta, a aplicação será na sexta-feira (16).

Para fazer o agendamento, a pessoa deve acessar o site Vacina Já, clicar no botão “agendamento público alvo”, que levará a uma página onde deve ser escolhido o público ao qual a pessoa interessada pertence. Ela deve inserir seus dados pessoais e escolher o local, dia e hora da vacinação.

“Essa mudança é para evitar problemas no site pelo excesso de pessoas acessando ao mesmo tempo, que causa congestionamento e queda do sistema. Ressaltamos que as vagas são liberadas conforme disponibilidade de doses”, diz a Emanuelle Dias, coordenadora de imunização da FMS.

Confira aqui os documentos obrigatórios que devem ser apresentados para cada categoria.

Veja abaixo os grupos que podem fazer o agendamento a partir de hoje:

Pessoa com deficiência permanente

Gestantes e Puérperas

Trabalhadores da indústria,

Trabalhadores da construção civil

Motoristas e cobradores de transporte coletivo

Caminhoneiros

Trabalhadores do Mercado Público

Bancários

Músicos

Táxistas e mototaxistas

Trabalhadores da SEMCASPI/SUAS

Funcionários dos Correios

Garçons e cozinheiros de restaurantes, bares e lanchonetes

Atendente de panificadoras

Caixas de supermercado

