Covid: Governo libera 1.500 testes para UFPI

Após o Reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Gildásio Guedes, solicitar testes de Covid-19 para a instituição, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) autorizou hoje (28) a liberação de 1.500 testes a serem disponibilizados para o Hospital Universitário (HU/EBSERV-UFPI). O objetivo é ampliar a testagem de alunos, técnicos e professores que estarão envolvidos no retorno gradual das atividades presenciais na Universidade.

(Foto: Arquivo O Dia)

O pedido foi feito pelo Reitor ao Secretário de Saúde, Florentino Neto, e prontamente atendido pelo gestor. Para o secretário, o retorno seguro das atividades letivas da UFPI é uma preocupação no momento. “Queremos contribuir para a garantia do retorno seguro dos alunos e professores ao campus da UFPI”, afirma.



Florentino Neto afirma que o Governo do Piauí, através da Secretaria de Saúde, está sempre sensível às demandas da sociedade e pronto para atendê-las sempre que houver possibilidade. As aulas da Universidade Federal do Piauí (UFPI) estão previstas para recomeçar no próximo dia 7 de fevereiro de maneira presencial.



Com informações da Sesapi