Covid: FMS estende vacinação em drive thru até sexta-feira (30)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) expandiu a vacinação contra a covid-19 em Teresina. Nesta quarta-feira (28), a prefeitura irá vacinar, em drive thru, com vacina Astrazeneca para quem tem a segunda dose até 28/07. Na quinta-feira (29) terá drive thru de segunda dose da vacina Coronavac para quem tem especificado na carteira de vacinação até 01/08 e na sexta-feira (30) o drive thru é da vacina Astrazeneca para quem tem a segunda dose até 02/08.

A FMS explica que para a vacinação em drive thru não precisa fazer agendamento.

A coordenadora da campanha de vacinação, Emanuelle Dias, orienta as pessoas que deixaram de se vacinar com a segunda dose da Astrazeneca, na data especificada na carteira de vacinação, e que já passou da data, que essas pessoas devem ir a um dos pontos de drive thru nesta quarta-feira (28) para receber a segunda dose.





Foto: Divulgação / FMS

Veja locais de drive thru esta semana:

Quarta-feira (28) – Astrazeneca – Segunda dose até 28/07

Terminal Bela Vista

Terminal Parque Piauí

Terminal Buenos Aires

CEU Norte – Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte) – Santa Maria da Codipi

Terminal Itararé

Terminal Livramento

ADUFPI

Terminal Zoobotânico

Quinta (29) – Coronavac – Segunda dose até 01/08

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Itararé

Adufpi

Terminal Zoobotânico

CEU Norte – Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte) – Santa Maria da Codipi

Sexta (30) – Astrazeneca – Segunda dose até dia 02/08

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Adufpi

Terminal Zoobotânico

CEU Norte – Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte) – Santa Maria da Codipi

A coordenadora da campanha de vacinação, Emanuelle Dias, informa sobre a documentação que deve ser apresentada é documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de endereço no município de Teresina e o cartão de vacina para comprovar a primeira dose com a data do agendamento dessa segunda dose.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!