Covid: FMS abre drive thru para 1ª e 2º dose na terça (20) e quarta (21)

Nesta terça (20) e quarta-feira (21), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai abrir 11 pontos de drive thru das 9h às 17h. Desta vez, serão contemplados dois públicos: idosos que tomaram a primeira dose em abril e tinham 64 anos ou mais, assim como pessoas de 44 a 42 anos que ainda não conseguiram agendamento para tomar sua primeira dose.



Na terça-feira (20), será a vez da primeira dose para quem tem 44 e 45 anos, além da segunda dose de quem tomou a primeira dia 27 de abril e tinha 64 anos ou mais. Na quarta-feira (21) será contemplado o público de 43 e 42 anos, além das pessoas que tomaram a primeira dose no dia 28 de abril. Todos os 11 pontos receberão ambos os públicos, que receberão a vacina do laboratório Astrazeneca.

Para evitar aglomeração e congestionamento, a logística será a mesma adotada nos dias anteriores: pela manhã (9h às 13h) serão priorizadas as mulheres. No turno da tarde (13h às 17h) o foco será nos homens. No momento da vacinação, devem ser apresentados os seguintes documentos: documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de endereço no município de Teresina e cartão de vacina (que, no caso daqueles que vão receber a segunda dose, deve conter o registro da primeira).



(Foto: Ascom/FMS)



A data foi decidida levando em consideração a data de recebimento da primeira dose do público de 64 anos e o prazo de três meses para recebimento da segunda. “É importante verificar no cartão de vacina a data do recebimento da segunda dose. Lembramos que temos um calendário definido de datas de drive thru para idosos que tomaram a primeira dose após 28 de abril”, orienta a coordenadora da vacina na FMS, Emanuelle Dias.

Vacinação contra a Covid-19 – Drive thru

Dias:

– Terça-feira (20) – primeira dose (44 e 45 anos), segunda dose (64 anos ou mais que tomaram dia 27 de abril)

– Quarta-feira (21) – primeira dose (43 e 42 anos), segunda dose (64 anos ou mais que tomaram dia 28 de abril)

Horário: 9h às 17h (mulheres – manhã, homens – tarde)

Locais:

– ADUFPI – Av. Universitária, 391 – Ininga

– Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Pirajá

– Centro Universitário Santo Agostinho – zona Sul

– Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte) – Santa Maria da Codipi

– Teresina Shopping

– Terminal Parque Piauí

– Terminal Livramento

– Terminal Zoobotânico

– Terminal Itararé

– Terminal Buenos Aires

– Terminal Bela Vista

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!