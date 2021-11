Covid: FMS abre agendamento de vacinação e divulga postos de drive thru da próxima semana

O site Vacina Já, da Fundação Municipal de Saúde (FMS), abre hoje (19) novas vagas de agendamento para vacinação de primeira e segunda dose contra a covid-19.

A abertura do sistema será feita em duas etapas. Às 16h, serão disponibilizadas vagas de repescagem para pessoas de 18 anos e mais que ainda não tomaram sua primeira dose. Já às 18h, se inicia o agendamento de segunda dose da vacina da Pfizer, voltado para pessoas com a segunda dose marcada no cartão de vacinação até 26/12 - respeitando intervalo mínimo de 3 semanas entre primeira e segunda dose.



(Foto: Assis Fernandes/O DIA)

A coordenadora da campanha de vacinação em Teresina, Emanuelle Dias, esclarece que pessoas com a segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac para esta semana serão contempladas por estratégias de drive thru, cujos detalhes serão divulgados em breve pela FMS.



As vagas disponíveis serão para os dias 22 a 26 de novembro – segunda a sexta-feira da próxima semana. No momento da vacinação, as pessoas que vão receber primeira dose devem apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência em Teresina. Já as pessoas que vão receber segunda dose devem apresentar, além dos documentos, o cartão de vacina com o registro da primeira dose.

Teresina terá Drive-Thru para dose de reforço e segunda dose

Hoje, também foi divulgado o novo calendário de vacinação drive thru para a próxima semana. Além dos pontos para segunda dose, a capital terá locais para dose de reforço, que passa a seguir as novas determinações do Ministério da Saúde – redução o intervalo de aplicação da dose de reforço para cinco meses e ampliação do acesso para novas faixas etárias.

Dessa forma, a coordenação de vacinação da Fundação Municipal de Saúde (FMS) estabeleceu uma redução gradual de acordo com a idade ao longo da próxima semana. Na segunda-feira (22), serão contemplados idosos de 60 anos e mais; na terça (23), a idade mínima passa a ser de 55 anos e mais; na quarta (24), 50 anos e mais; na quinta (25), 45 anos e mais e, por fim, 40 anos e mais na sexta-feira (26). “Pessoas dessas faixas etárias que já tenham cinco meses da última dose podem se dirigir a um dos pontos de acordo com o dia correspondente”, informa a coordenadora Emanuelle Dias.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)

Serão cinco pontos drive thru, funcionando das 9h às 17h: Centro Universitário Santo Agostinho Sul e os Terminais do Parque Piauí, Livramento, Buenos Aires e Zoobotânico. Além do público por faixa etária, serão recebidos nestes locais também pessoas que fazem parte das forças de segurança e salvamento de qualquer idade, desde que tenham cinco meses da aplicação da última dose de qualquer imunizante. Também serão recebidas pessoas imunossuprimidas de qualquer idade, que tenham no mínimo 28 dias da última dose.

Entre os dias 22 e 26 de novembro acontece ainda drive thru para aplicação da segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac. Serão dois locais, abertos das 9h às 17h: Terminal Bela Vista e Terminal Itararé. Serão contempladas as pessoas que estão com a data da segunda dose marcada no cartão de vacina até o dia 28 de novembro, respeitando o intervalo mínimo de 4 semanas entre a primeira e segunda dose.

Programação drive thru

22 a 26 (segunda a sexta-feira) de 9h às 17h

Drive segunda dose astrazeneca e coronavac - repescagem das pessoas que estão com dose em atraso, com data da segunda dose até 28/11 (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre a primeira e segunda dose)

Locais:

Terminal Bela Vista

Terminal Itararé

22/11 das 9h às 17h

Drive dose de reforço 60 anos e mais (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Dose adicional de imunossuprimidos (intervalo mínimo de 28 dias da última dose)

Forças de segurança e salvamento (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Locais:

FSA Sul

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

23/11 das 9h às 17h

Drive dose de reforço 55 anos e mais (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Dose adicional de imunossuprimidos (intervalo mínimo de 28 dias da última dose)

Força de segurança e salvamento (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Locais:

FSA Sul

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

24/11 das 9h às 17h

Drive dose de reforço 50 anos e mais (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Dose adicional de imunossuprimidos (intervalo mínimo de 28 dias da última dose)

Forças de segurança e salvamento (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Locais:

FSA Sul

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

25/11 das 9h às 17h

Drive dose de reforço 45 anos e mais (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Dose adicional de imunossuprimidos (intervalo mínimo de 28 dias da última dose)

Forças de segurança e salvamento (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Locais:

FSA Sul

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

26/11 das 9h às 17h

Drive dose de reforço 40 anos e mais (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Dose adicional de imunossuprimidos (intervalo mínimo de 28 dias da última dose)

Forças de segurança e salvamento (intervalo mínimo de 5 meses da última dose)

Locais:

FSA Sul

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!