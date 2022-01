Covid: em Teresina, agendamento da vacinação em crianças abre na segunda (17)

Teresina vai iniciar na próxima semana a vacinação contra a covid-19 para crianças de cinco a 11 anos. Inicialmente, serão contemplados os meninos e meninas com comorbidades ou deficiência permanente. O agendamento para este público se inicia na segunda-feira (17) no site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ O início da vacinação em Teresina está condicionado ao recebimento das doses do imunizante.



A vacina a ser aplicada será a versão pediátrica do imunizante da Pfizer/Comirnaty, em duas doses – com intervalo de oito semanas entre a primeira e segunda dose. “As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose devem completar o esquema vacinal com a vacina Pfizer/Comirnaty pediátrica”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

No momento da vacinação será necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS e uma comprovação da comorbidade e/ou deficiência permanente. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento assinado por eles.

Amariles Borba, diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS), faz um apelo para que pais e responsáveis não deixem de vacinar seus filhos. “Esses dois anos de pandemia têm demonstrado que as pessoas vacinadas têm a Covid de forma mais moderada ou leve ou mesmo assintomática, evitando a possibilidade de uma forma grave que pode levar ao óbito. Por isso, estejam atentos ao regramento e não deixem de levar as crianças”, diz.

FMS anuncia agendamento de vacina para hoje (14) e drive thru para a próxima semana

Além do agendamento para crianças, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre hoje (14) novas vagas de agendamento para segunda dose e dose de reforço dos imunizantes da Pfizer e Janssen. O agendamento acontece em dois horários também pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.

Às 16h, serão abertas as vagas para a dose de reforço da Janssen, voltadas para aqueles que receberam a dose única há pelo menos dois meses. “Reforçamos que as mulheres que tomaram Janssen previamente e no momento atual estão gestantes ou puérperas deverão utilizar como dose de reforço o imunizante da Pfizer”, lembra Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina. Nesse mesmo horário, serão abertas também vagas de agendamento para dose de reforço para adultos de 18 anos e mais que tomaram outros imunizantes. Para este público, o intervalo é de quatro meses da última dose.

Já às 18h, o sistema abre para agendamento da segunda dose da vacina da Pfizer (para pessoas com segunda dose até 20.02.22 - respeitando intervalo mínimo de três semanas entre primeira e segunda dose).

A FMS disponibiliza ainda cinco postos drive thru que estarão abertos durante a próxima semana – de segunda (17) a sexta-feira (21), no horário das 9h às 17h. Eles estão instalados nos terminais Zoobotânico, Buenos Aires, Livramento e Parque Piauí, além do CEU Norte, na Santa Maria da Codipi.

Nestes locais, serão contemplados também os seguintes públicos: 1ª dose para pessoas de 12 anos e mais, dose de reforço (respeitando intervalo mínimo de quatro meses da última dose), dose adicional para imunossuprimidos (com intervalo de 28 dias da última dose) e segunda dose da vacina da Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas), Astrazeneca e Coronavac (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas para ambos os imunizantes).

Emanuelle Dias faz um alerta para que as pessoas que vão tomar a vacina esta semana aguardem um pouco caso estejam sentindo algum sintoma gripal. “A vacinação contra a covid-19 deve ser adiada caso a pessoa apresente sintomas gripais ou quadros febris. Para que a imunização seja feita, é importante que o quadro de saúde esteja normalizado”, diz.

Agendamento - 14.01.2022

16h - Dose de reforço adultos 18 anos ou mais (intervalo mínimo de 4 meses da última dose)

Dose de reforço Janssen (pessoas que receberam dose única da Janssen com intervalo mínimo de 2 meses, podendo esse intervalo ser de até 6 meses. As mulheres que tomaram a Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas deverão utilizar como dose de reforço o imunizante pfizer)

18h - Segunda dose Pfizer (segunda dose até 20.02.2022 - respeitando intervalo mínimo de 3 semanas entre 1ª e 2ª dose)

17 a 21.01.2022

Drive Thru - 9h às 17h

Terminal Zoobotânico

Terminal Parque Piauí

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

CEU Norte

1ª dose adolescentes (12 anos ou mais)

2ª dose de Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas)

2ª dose de Astrazeneca (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses)

2ª dose de Coronavac (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses)

Dose de reforço (respeitando intervalo mínimo de 4 meses da última dose)

Dose adicional de imunossuprimidos (intervalo mínimo de 28 dias da última dose)

