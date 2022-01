Covid: crianças de 11 anos sem comorbidades já podem realizar o agendamento de vacina

Às 18h horas, de hoje (20), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre novas vagas de agendamento para vacinação infantil. Desta vez, além das portadoras comorbidades ou deficiência permanente, serão contempladas também as crianças em geral com 11 anos de idade.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O agendamento é feito pelo site Vacina Já e as vagas serão para a próxima semana, em Unidades Básicas de Saúde da capital. No momento da imunização, será necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS da criança, além do seu cartão de vacinação e, no caso de comorbidade ou deficiência, um laudo médico comprovando sua condição. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância. Em caso de ausência deles, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento assinado por eles.

A vacina a ser aplicada será a versão pediátrica do imunizante da Pfizer/Comirnaty, em duas doses – com intervalo de oito semanas entre a primeira e segunda dose. “As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose devem completar o esquema vacinal com a vacina Pfizer/Comirnaty pediátrica”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

