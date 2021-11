Covid: confira quem pode se vacinar durante esta semana em Teresina

A programação para a vacinação contra a covid-19 em Teresina durante esta semana terá postos de drive-thru para vacinar com a primeira dose, segunda dose e doses de reforço, além das vagas para agendamento que foram feitos na sexta-feira passada (26) para primeira e segunda dose.



Se vacinam hoje (29), terça (30) e na quarta-feira (01) as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac e da AstraZeneca e que tem data da segunda dose marcada no cartão de vacina até o dia 05 de dezembro, respeitando o intervalo mínimo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose.

De hoje até quarta-feira também estão disponíveis pontos de drive-thru, sendo dois para repescagem para pessoas com data da segunda dose da AstraZeneca e da Coronavac até o dia 05 de dezembro. Em outros cinco pontos de drive-thru, acontece aplicação da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, dose adicional para imunossuprimidos e dose de reforço para trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento e público em geral, com ampliação gradativa da faixa etária.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Veja o cronograma:

Segunda-feira (29): pessoas de 35 anos e mais

Terça-feira (30): pessoas de 30 anos e mais

Quarta-feira (01): pessoas de 25 anos e mais.

A coordenadora da Campanha Municipal de Imunização contra a Covid, Emanuelle Dias, lembra que a dose de reforço deve ser aplicada com um intervalo mínimo de 5 meses da última dose. “Já para a dose adicional dos imunossuprimidos, o intervalo é de 28 dias”, acrescenta.

Para quem for se vacinar com a primeira dose é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF ou o cartão do SUS. Para a segunda dose ou dose de reforço, é preciso ainda portar o cartão com registro das doses anteriores. Já os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Confira abaixo o cronograma de vacinação contra a covid-19 em Teresina para esta semana:

29/11 a 01/12 – vacinação em drive-thru das 09h às 17h com a segunda dose da AstraZeneca e Coronavac para quem tem data marcada até o dia 05 de dezembro.

Locais: Terminal do Bela Vista, Terminal do Itararé.

29/11 das 09h às 17h – dose de reforço para adultos de 35 anos ou mais, para trabalhadores da saúde, para profissionais da segurança e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.

Locais: FSA Sul, Terminal Parque Piauí, Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, Terminal Zoobotânico.

30/11 das 09h às 17h – dose de reforço para adultos de 30 anos ou mais, para trabalhadores da saúde, para profissionais da segurança, para imunossuprimidos e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.

Locais: FSA Sul, Terminal Parque Piauí, Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, Terminal Zoobotânico.

01/12 das 09h às 17h – dose de reforço para adultos de 25 anos ou mais, para trabalhadores da saúde, para profissionais da segurança, para imunossuprimidos e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.

Locais: FSA Sul, Terminal Parque Piauí, Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, Terminal Zoobotânico.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no