Covid: Centros de Testagem de Teresina voltam a funcionar na segunda-feira

Após receber cerca de 20 mil testes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que, a partir de segunda-feira (17), os Centros de Testagem Covid de Teresina voltam à funcionar. O atendimento nos centros havia sido suspenso na última sexta-feira (14), devido à falta de insumos. Os centros funcionam de segunda a sexta-feira das 9h às 17h.

Ainda de acordo com a FMS, na segunda-feira o Centro de Testagem covid-19 da zona Sul de Teresina mudará de endereço. O CTC que funcionava no Clube dos 100 passará a atender na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Luis Fortes, que fica no bairro Lourival Parente.

Também na segunda-feira (17), o Centro do SINTUFPI – que suspendeu o atendimento temporariamente na ultima sexta-feira (14) – volta ao funcionamento normal. Teresina tem atualmente cinco centros de testagem covid, que atendem à população que está com sintomas gripais: tosse, espirro, febre, dor de garganta e mal estar.

Esses locais têm como objetivo realizar exames em pessoas com síndrome gripal direcionando o serviço de atendimento médico da rede pública municipal de acordo com a necessidade. O presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, explica que é necessário fazer o maior número de testes para agilizar o atendimento a quem apresenta síndrome gripal.

“Com a testagem estamos oferecendo melhor atendimento, pois o paciente que testa positivo para Covid deve procurar uma das sete UBS específica para atendimento Covid. Quando o teste tem resultado negativo para Covid, mas o paciente precisar de atendimento de saúde, pode procurar qualquer UBS”, explica o presidente.

Centros de Testagem Covid-19:

Zona Sul - *Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Luis Fortes (Rua Delfim Moreira, 1345, Lourival Parente)

*Centro Universitário Santo Agostinho (Avenida Professor Valter Alencar, 665 - São Pedro)

Zona Norte - *Clube do Servidor Municipal (Rua Minas Gerais, 1049 - Matadouro)

Zona Leste - *Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Piauí –SINTUFPI (Avenida Universitária, 661- Ininga)

Zona Sudeste

Ginásio Edmilson Jorge-Quadra 151 c/Joaquim Nelson

Dirceu I.

