Covid: 2ª dose da vacina será aplicada neste fim de semana; saiba quem pode se vacinar

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) realiza drive thru neste sábado (10) e domingo (11) para segunda dose da vacina Astrazeneca, em 11 locais de Teresina. No sábado é para quem recebeu a primeira dose dia 17 de abril e que estava com 66 anos. No domingo os drives funcionam para atender quem recebeu a primeira dose dia 18 de abril e que estava com 65 anos de idade.

Com essa etapa da vacinação será concluído o esquema vacinal dos idosos dessas faixas etárias em Teresina. Para melhor organização e evitar aglomeração, as mulheres serão vacinadas pela manhã das 9h às 13h e homens à tarde das 13h às 17h.





Os 11 pontos de drive que funcionarão no próximo sábado (10) e domingo (11) são:

. ADUFPI - Av. Universitária, 391 - Ininga

. Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus Pirajá

.Centro Universitário Santo Agostinho- zona Sul

.Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte) – Santa Maria da Codipi

.Teresina Shopping

.Terminal Parque Piauí

.Terminal Livramento

.Terminal Zoobotânico

.Terminal Itararé

.Terminal Buenos Aires

.Terminal Bela Vista

A coordenadora da vacina na FMS, Emanuelle Dias, explica que as pessoas devem ter atenção a data que consta na carteira de vacinação para receber a segunda dose. “É muito importante comparecer ao drive na data do agendamento da segunda dose. Essa é a melhor forma para facilitar o atendimento. No momento da vacinação, os idosos devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o cartão de vacina que comprove a primeira dose”, orienta.

