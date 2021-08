Covid-19: veja quem pode se vacinar nos próximos dias em Teresina

As pessoas que vão tomar a segunda dose das vacinas AstraZeneca ou CoronaVac já podem se dirigir aos pontos drive-thru de vacinação contra a Covid-19 em Teresina nesta sexta-feira (20). São seis pontos em toda a Capital, que funcionam das 9h às 17h, que seguem neste modelo até domingo (22).



A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informa que no sistema de drive-thru não é necessário fazer agendamento. Para evitar aglomeração e congestionamento, a logística adotada será a mesma dos dias anteriores: pela manhã (9h às 13h) serão priorizadas as mulheres. No turno da tarde (13h às 17h) o foco será nos homens.

Além desse grupo que precisa tomar a segunda dose, inicia hoje (20) a vacinação para o público de 25 anos ou mais, que fizeram agendamento pelo site Vacina Já. As doses serão administradas no sábado (21), domingo (22) e segunda-feira (23).

Os locais são os seguintes:



- Terminal Bela Vista;

- Terminal Buenos Aires;

- Terminal Livramento;

- Terminal Zoobotânico;

- ADUFPI;

- Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte).

A coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias, informa sobre a documentação necessária no ato da imunização. “Todos devem apresentar o documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação com registro de aplicação da primeira dose em Teresina para receberem seu reforço”, diz.



