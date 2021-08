Covid-19: veja quem pode se vacinar nos próximos dias em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 para os próximos dias, em Teresina. Neste final de semana, a vacinação é para as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca até o dia 15 de maio e também para aqueles de 40 anos, ou mais, que ainda não conseguiram se vacinar. Confira quem mais pode se vacinar nos próximos dias, na capital:



Agendamento da 2ª dose

Vai abrir hoje (6) agendamento para a segunda dose da vacinação contra a covid-19. A partir das 18h, pessoas que têm marcado em seu cartão de vacinação para receber a segunda dose de uma das três vacinas até o dia 15 de agosto podem marcar para receber o reforço do imunizante.

O agendamento é feito pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/. Basta clicar na opção “agendamento público alvo”, escolher seu público, marcar a opção “Já tomei a 1ª dose e quero agendar a segunda” e confirmar que levará a uma página onde ele deve escolher uma sala de acordo com a vacina que deve receber, dia e hora.

Leia mais: Covid-19: Piauí recebe mais de 116 mil doses de vacinas neste sábado (07)





Foto: Divulgação/ FMS

Drive Thru: 40 anos ou mais

Aqueles que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca até o dia 15 de maio podem ir amanhã (07) para um dos 11 pontos de drive-thru que serão disponibilizados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) em Teresina. Na oportunidade, pessoas de 40 anos e mais que ainda não conseguiram tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19 também serão imunizadas.

Os pontos estarão abertos das 9h às 17h, seguindo a logística dos drives anteriores: pela manhã (9h às 13h) serão priorizadas as mulheres, no turno da tarde (13h às 17h) o foco será nos homens.

Locais de vacinação drive thru :

Terminal Bela Vista

Terminal Parque Piauí

Terminal Buenos Aires

Terminal Itararé

Terminal Livramento

Terminal Zoobotânico

ADUFPI

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

UESPI – Campus Pirajá

Teresina Shopping

Centro Universitário Santo Agostinho Sul

Drive thru: 38 e 39 anos

Na próxima segunda-feira (09) a vacinação drive thru para a primeira dose será para a população de 38 e 39 nos. Serão 11 pontos disponíveis. Pela manhã (9h às 13h) será priorizado as mulheres, já no turno da tarde (13h às 17h) o foco será os homens.

Os locais serão os seguintes:

Terminal Bela Vista

Terminal Parque Piauí

Terminal Buenos Aires

Terminal Itararé

Terminal Livramento

Terminal Zoobotânico

ADUFPI

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

UESPI – Campus Pirajá

Teresina Shopping

Centro Universitário Santo Agostinho Sul

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!