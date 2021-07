Covid-19: veja quem pode se vacinar esta semana em Teresina

Teresina avança mais uma faixa etária na vacinação contra a covid-19. Na próxima segunda (05) e terça-feira (06), a Fundação Municipal de Saúde (FMS) realiza a imunização para o público em geral na faixa etária de 47 anos, em 12 pontos de drive thru, das 9h às 17h.

A coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias, explica como será a organização: “Na segunda-feira serão vacinadas as mulheres de 47 anos, e na terça os homens de 47 anos”, diz. A coordenadora esclarece ainda que o drive será direcionado exclusivamente para pessoas com 47 anos completos.

No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de residência de Teresina. O imunizante utilizado será o do laboratório Astrazeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz. Emanuelle Dias, lembra que no entanto não se deve fazer distinções entre fabricantes. “Todas as vacinas utilizadas no Brasil contra a Covid-19 são eficazes e seguras, portanto não existem motivos para preferir ou recusar o uso de algum imunizante de qualquer um dos laboratórios adotados no momento”, ressalta ela.





Vacinação drive thru contra a covid-19 – Exclusivamente para pessoas de 47 anos

Dia 05.07 – Mulheres

Dia 06.07 – Homens

Horário: 9h às 17h

Locais

ADUFPI

Teresina Shopping

UESPI

Terminal de integração Zoobotânico

Terminal de integração Buenos Aires

Terminal de integração Parque Piauí

Terminal de integração Bela Vista

Terminal de integração Livramento

Terminal de integração Itararé

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU Norte)

Faculdade Santo Agostinho

Faculdade Estácio de Teresina

