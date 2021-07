Covid-19: Unimed Teresina já salvou mais de duas mil vidas

Sem se importar com as estatísticas que colocam os idosos como grupo de risco, seu Flávio Brasil, de 104 anos, venceu a Covid e entrou na lista dos que venceram a doença com louvor. A vitória do seu Flávio é mais uma das mais de duas mil vidas que já foram salvas nos hospitais do Recursos Próprios da Unimed Teresina. Até o momento foram 2.237 pessoas recuperadas da Covid-19, desde março, quando surgiu o primeiro caso no Piauí. Dentre os recuperados, em torno de 60% são homens e 40% são mulheres.





Momento da alta hospitalar do seu Flávio Brasil

De acordo com o presidente da Unimed Teresina, médico urologista Emmanuel Fontes, desde o início da pandemia do novo Coronavírus, os hospitais da Unimed Teresina têm adotado as melhores práticas para garantir um tratamento seguro e a cura da Covid-19.

“Além de termos investido na aquisição de novos equipamentos e contratação de mais profissionais de saúde, adequamos a estrutura física de nossos hospitais a fim de separar nossos fluxos e garantir um atendimento seguro. Por conta do aumento no número de atendimento de pacientes com Covid, transformamos o HUP em hospital exclusivo para atendimento covid. Essa medida garantiu a disponibilidade de leitos para nossos beneficiários durante o período mais crítico da pandemia”, disse o presidente.

O Sistema Unimed Teresina possui dois hospitais próprios com atendimento de urgência e emergência adulto e infantil. O Hospital Unimed Primavera (HUP) oferece aos seus beneficiários um corpo clínico especializado e uma equipe médica de resposta rápida para atendimento de urgência e emergência. No Pronto Atendimento possui médico ortopedista e clínico de plantão 24 horas.



Operadora Unimed Teresina, zona Centro/Sul

A Unidade Unimed Ilhotas é porta de entrada para o atendimento de urgência e emergência infantil, e também agrega em sua estrutura o ambulatório adulto com 22 consultórios e 11 leitos de observação. Para as consultas eletivas as especialidades oferecidas são: Cardiologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral, Coloproctologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Mastologia, Neurologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Pediatria, Pneumologia e Urologia.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!