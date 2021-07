Covid-19: uma semana após receber doses, Teresina inicia vacinação com Janssen

O Piauí recebeu o primeiro lote da vacina Janssen na última quinta-feira (24), quando foram desembarcadas 21.250 doses do imunizante. Porém, essas doses só começaram a ser aplicadas a partir de hoje (01/07), uma semana após o recebimento. Desse total, 5.340 doses ficaram em Teresina e foram entregues pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) à Fundação Municipal de Saúde (FMS).







Esse novo imunizante que chegou à Capital está incluso nessa nova etapa de vacinação e vai contemplar pessoas que realizaram agendamento através do site da FMS, no Vacina Já. A vacina da Janssen requer apenas uma dose e irá imunizar a população em geral de 48 anos e mais; profissionais de mercados públicos; caminhoneiros; trabalhadores da indústria e construção civil que atuam dentro das obras, além da segunda dose para trabalhadores da saúde.



Além de se mostrar segura e eficaz e ter a aprovação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o final de março, a vacina da farmacêutica Jhonson & Jhonson, traz uma vantagem importante: ao contrário dos outros imunizantes já em uso, ela precisa de apenas uma dose para a imunização completa.

De acordo com o Painel de Vacinação Covid-19, da FMS, em Teresina, de acordo com a faixa etária, 55,39% da população já foi vacinada. Já a população que possui comorbidades, 15,79% já recebeu o imunizante; 14,04% dos trabalhadores de Saúde também já foram contemplados com a vacina, enquanto 7,68% dos trabalhadores da Educação foram imunizados.

Até o momento, já foram aplicadas 394.702 doses, sendo 77,6% (306.702) referentes à 1ª dose e 22,27% (87,92%) referentes à 2ª dose. Inclusive, a Sesapi reforça a importância da população tomar a segunda dose da vacina.

O agendamento da vacinação para o público de 48 anos ou mais foi reaberto nesta quarta-feira (30). A inclusão para este grupo foi anunciada pela FMS no dia 25 de junho, e deve continuar até que todas as pessoas dessa faixa etária sejam imunizadas. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, uma nova faixa etária é anunciada somente quando o público alvo atual é totalmente imunizado.

“A FMS se baseia em dados do IBGE para estimar a quantidade de pessoas por faixa etária existentes em Teresina, estimativa que também é usada pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. A idade é ampliada à medida que a FMS recebe quantitativo de doses suficientes para contemplar todas as pessoas desta faixa”, informa a FMS.

