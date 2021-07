Covid-19: Teresina vai apresentar cronograma de vacinação para pessoas abaixo de 40 anos

A Fundação Municipal de Teresina (FMS) deve receber, ainda nesta sexta-feira (23), uma nota técnica autorizando a inclusão de pessoas com faixa etária abaixo de 40 anos no cronograma de vacinação contra covid-19. A informação foi confirmada pelo presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, durante entrevista a uma emissora local.



“Esse calendário será feito logo mais e será divulgado. Ele ocorre antes do meio- dia, até porque estamos dependendo de uma nota técnica que devemos receber até meio dia, justamente para definirmos que dia dá para baixar de 40 anos”, disse Gilberto Albuquerque.

O presidente da FMS destacou que há vacinas para atender todos aqueles teresinenses que fazem parte dos grupos prioritários, e, quem pertence a um dos grupo contemplados mas não pode se vacinar, deve-se dirigir a um dos postos drive-thru da cidade.

“Todas as vacinas são designadas conforme os grupos, então todos aqueles grupos que estão avisados é porque o número de vacina estão garantidas, então não precisa correria. Todos aqueles grupos que deixaram de ser vacinados, quando abrir um drive thru, se alguém não recebeu pode ir se vacinar lá”, enfatizou.

Em nota, a assessoria da FMS informou que está aguardando o recebimento de novas doses em número suficiente para poder baixar a faixa etária em Teresina, que atualmente se encontra nos 40 e 41 anos.

Sobre a vacinação para adolescentes de 12 a 18 anos com comorbidades, anunciado na última terça-feira (20) pelo Governo do Estado do Piauí, o presidente da FMS destacou que ainda não há uma previsão para o início da imunização deste grupo.

“Precisamos da vacina e de uma nota técnica que nos autoriza a administração. Porquanto não temos previsão de nenhuma das duas coisas, nem da nota técnica nem da quantidade de vacinação”, falou Gilberto Albuquerque.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!