Covid-19: Teresina registra alta de internações e chega a 50% de leitos de UTI ocupados

O professor e pesquisador Emídio Matos, da Universidade Federal do Piauí e da Fundação Oswaldo Cruz (Friocruz), analisou nesta quarta-feira (13) um mapa de hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Covid-19 no Piauí. A análise aconteceu durante entrevista ao Jornal O Dia News, da O Dia TV (Canal 23.1), filiada à RedeTV!.



Os números são decorrentes ao período de 10 de setembro a 10 outubro. De acordo com os dados, a queda do adoecimento grave por Covid-19 – motivado pela vacinação no Estado – permitiu reorganização dos leitos de UTI para as outras doenças que foram negligenciadas ao longo da pandemia. No mapa, a cor verde representa o melhor cenário (abaixo de 50% das internações) e o roxo o pior cenário (acima de 94%).

Foto: Jorge Machado/ODIA

Segundo os dados, o município de Teresina está em alerta e, em menos de dez dias, atingiu 50% de taxa de ocupação. “A medida que avançamos com vacina, melhora o cenário, mas ainda é instável. Não temos uma pandemia de fato controlada. Precisamos manter todas as medidas de proteção individual que já aprendemos a fazer para que a gente possa sair desse quadro”, disse.



“No dia 10 do mês passado, dois territórios de saúde agrupados – Tabuleiros Do Alto Parnaíba, na região de Uruçuí, e Itaueira, na região de Floriano, se agruparam e se organizaram. Os leitos ficam na cidade de Floriano – esses locais permanecem com 100% de taxa de ocupação ao longo de todo esse mês. Ou seja, o que a gente percebe aí, é que a população está adoecendo mais gravemente e precisando de atenção de alta complexidade da rede hospitalar”, informa.

Matos completa: “o que é curioso é quando a gente olha para o número de novos casos, a gente não verifica um aumento nessa mesma região, mas uma alta taxa de ocupação. O que é isso significa? Subnotificação de casos. A população está adoecendo só que levemente e não está procurando a rede para o diagnóstico.”

