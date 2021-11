Covid-19: Teresina realiza hoje repescagem de vacinação para jovem de 18 anos

Jovens de 18 anos e mais têm até as 17h desta terça-feira (16) para garantir a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Teresina. A repescagem realizada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) aplica a Coronovac desde às 9h desta terça-feira em seis pontos de drive thru. São eles:

Terminal Parque Piauí

Terminal Livramento

Terminal Bela Vista

Terminal Itararé

Terminal Buenos Aires

Terminal Zoobotânico

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A FMS explicou que essa repescagem não exige agendamento da vacina. O usuário pode apenas se diriges aos pontos com a documentação pessoal. “Basta ir a um dos locais portando a documentação necessária, que é um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência no município de Teresina”, disse a coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 da FMS, Emanuelle Dias.

Dose de reforço

A FMS anunciou para esta semana também drive thru para aplicação da dose de reforço em idosos que idosos de 65 anos e mais e também para pessoas imunonssuprimidas.

Com informações da FMS

