Covid-19: Teresina inicia vacinação de crianças com comorbidades

Iniciou nesta terça-feira (18) a vacinação de crianças com comorbidades em Teresina contra a Covid-19. Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, a Capital possui cerca de 9 mil crianças com comorbidades que podem ser imunizadas nesse primeiro momento da campanha.



Teresina tem 90 mil crianças aptas a tomarem a vacina. O agendamento será aberto conforme novas doses forem chegando. Atualmente, a capital tem 99,87% da população adulta vacinada com a primeira dose.



Ao todo, 11 Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram disponibilizadas para a aplicação das doses do imunizante contra a covid-19. "A determinação da Nota Técnica do Ministério da Saúde é de que a vacina das crianças seja aplicada em um local diferente da vacina dos adultos. Por isso, estamos disponibilizando 11 UBS", afirmou o presidente da FMS.



Segundo ele, Teresina recebeu 4.400 doses do imunizante da farmacêutica Pfizer/Cominarty. A previsão é de mais 4.500 doses sejam recebidas nesta quarta-feira (19), total suficiente para imunizar as crianças dessa primeira etapa.



Wellington França, analista de sistemas, é pai de Francisco Miguel, de 5 anos. Segundo ele, o filho é uma criança do espectro autista e, por isso, continua tendo aulas presenciais. Com a vacina, a família espera ter mais tranquilidade para retomar a rotina. "A gente que é pai fica preocupado com a saúde deles, a gente não sabe como anda o ambiente nas escolas, então recebi com muita alegria a vacina para as crianças autistas e com comorbidades", destaca.



O arquiteto Wellington Camarço também esteve na UBS do bairro Santa Isabel para imunizar o filho André Camarço, de 10 anos. Diabético, o pequeno teve que se adaptar à nova realidade com a pandemia, para evitar ser contaminado pela doença.



"Ele carrega consigo essa condição, e, quando surgiu essa doença, a nossa preocupação era com a saúde dele. Toda a família teve que cuidar dele, criar uma espécie de barreira para que essa doença não chegasse até ele. [A vacina] é quase como uma chave para um mundo novo, voltar a sentir um pouco do gosto de uma vida normal", afirmou.



