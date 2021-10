Covid-19: Teresina estende vacinação drive thru e amplia agendamento de 2ª dose

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) ampliou as estratégias de vacinação e drive thru para esta semana, em Teresina. Hoje (19) serão abertas novas vagas de agendamento para a vacina da Pfizer, e os pontos de drive thru de Astrazenca e Coronavac serão estendidos em mais um dia, se encerrando na quinta-feira (21).



O agendamento, que abre às 18h, contempla as pessoas com segunda dose da vacina da Pfizer marcada no cartão de vacinação até o dia 21 de novembro. “A FMS segue a nova estratégia do Ministério da Saúde, que reduziu o prazo de 12 para 8 semanas entre a primeira e segunda dose desse imunizante, portanto pessoas com prazo até 21 de novembro já podem tomar nos próximos dias”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina.

Já os postos de drive thru contemplam as pessoas com data da segunda dose de Astrazeneca ou Coronavac até o dia 24 de outubro (domingo). Os locais de vacinação seguem os listados abaixo:



Segunda dose – Astrazeneca e Coronavac até o dia 24/10

Dias: 19, 20 e 21 de outubro

Horário: TARDE (13 às 17h)

Locais drive thru:

CEU Norte

Terminal do Bela Vista

Terminal do Zoobotânico

Terminal do Itararé.

No momento da vacinação, os pacientes devem apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose. Emanuelle Dias pede atenção ao horário de abertura dos postos, que segue apenas no turno da tarde. “Lembramos também que a vacinação drive thru não precisa de agendamento”, reforça a coordenadora.

