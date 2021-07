Covid-19: Teresina abre agendamento para vacinação de pessoas com 38 anos

As pessoas de 38 anos e mais podem realizar o agendamento da vacinação contra a Covid-19 em Teresina a partir das 16h desta sexta-feira (30), comunicou a Fundação Municipal de Saúde (FMS). Será aberto também hoje o agendamento para gestantes, puérperas e trabalhadores da Educação a partir das 18h.

A FMS abre ainda agendamento às 18h para segunda dose de todos os grupos com data marcada no cartão de vacinação até o dia 8 de agosto, seja o imunizante da Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca. O grupo da segunda dose engloba também as gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca antes da suspensão determinada pelo Ministério da Saúde.

Foto: César Ferreira / Ascom

“Teremos datas disponíveis para os dias 2 e 3 de agosto, mas quem tem segunda dose até o dia 8 pode agendar para algum desses dias, pois estará no limite estabelecido pelo Ministério da Saúde. Portanto, quem tem segunda dose para depois do dia 8 deve esperar a próxima abertura de agendamento”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de imunização da Capital.

O agendamento é feito pelo site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ . Basta clicar na opção “agendamento público alvo”, escolher seu público e marcar a opção “Já tomei a 1ª dose e quero agendar a segunda”.

Já a vacinação para primeira dose será voltada para gestantes, puérperas e trabalhadores da educação, inclusive estagiários. O agendamento também é pelo site Vacina Já, na opção “agendamento público alvo”.

No momento da imunização, é preciso apresentar os seguintes documentos: cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

Para trabalhadores da educação

Contracheque atual ou Contrato de prestação de serviço ou documento que comprove a atividade laboral, expedido pelo estabelecimento de ensino onde o trabalhador atua, no município de Teresina;

Para estagiários da educação

Declaração da instituição de ensino de Teresina onde atua.

Para gestantes e puérperas

Prescrição médica (avaliação individualizada de risco benefício). Gestantes devem apresentar cartão de gestante ou laudo de profissional de saúde. Puérperas devem apresentar certidão ou declaração de nascimento do bebê.

No momento da vacinação, basta apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação com registro de aplicação da primeira dose em Teresina.

