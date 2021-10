Covid-19: Teresina abre agendamento de vacina para pessoas com 18 anos

As pessoas com 18 anos e mais podem agendar a vacinação contra a Covid-19 a partir das 18h desta sexta-feira (29). A Fundação Municipal de Saúde (FMS) comunicou que o sistema (http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/) será aberto para essa faixa etária garantir a primeira dose do imunizante.

O agendamento também será aberto para segunda dose de quem tem prazo para a vacina Pfizer até 05/12 (intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose) e também segunda dose para as vacinas AstraZeneca e Coronavac com prazo até 07/11. Os agendamentos poderão ser realizado para segunda-feira (01/11) até quinta-feira (04/11).

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O agendamento

A FMS orienta que ao acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ a pessoa deve escolher a opção de segunda dose ou a opção por idade de 18 anos e mais e só depois vai escolher o dia, local e hora para agendar a vacina.

Com informações da FMS

