COVID-19: Rede de hotéis em Teresina deve receber profissionais de saúde

Os médicos, enfermeiros e outros funcionários da saúde que fazem parte da linha de frente no combate ao coronavírus irão ganhar um forte apoio da Secretária Estadual de Saúde de Teresina e da rede de hotéis Arrey. O objetivo é oferecer a baixo custo ou até mesmo sem custos quartos do hotel para aqueles profissionais que tem evitado retornar para casa com devido ao risco de contaminar seus familiares.

Florentino Neto (FOTO: Imagem internet)

‘Os detalhes de que como irá funcionar eu ainda não posso passar, pois ainda estou fechando isso com a secretária de saúde, mas sim, iremos dar esse apoio aqueles que são linha de frente dentro do combate ao COVID-19, porem não será para todo mundo e provavelmente somente um dos hotéis da cidade será usado’, explicou Dirk gerente dos hotéis Arrey em Teresina.

Através de vídeo o Secretário Estadual de Saúde, Florentino Neto, falou sobre a parceria que deve iniciar ainda essa semana.

”A destinação de 100 apartamentos em um hotel de Teresina para que a gente possa hospedar nossos profissionais de saúde, nos sabemos que alguns deles pretendem não estar voltando todos os dias para casa e dessa forma damos mais comodidade para esses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas para a equipe multidisciplinar que está á frente do enfrentamento do COVID-19. Nós temos que lhes proteger e eles são nossos guerreiros e precisamos preservar”, explicou Floriano.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia