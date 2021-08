Covid-19: pessoas de 37 anos já podem agendar primeira dose da vacina em Teresina

Teresina está ampliando a faixa etária da campanha de vacinação contra a covid-19. Já está aberto o agendamento para pessoas de 37 anos terem acesso ao agendamento da primeira dose de imunizante, que é feito no site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .A abertura se dá porque, até a manhã de hoje (04), as vagas destinadas para a população de 38 e 39 anos pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) não foram preenchidas.

“No entanto, estamos mantendo o agendamento aberto também para estas faixas etárias”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital.

Ao entrar no site, o usuário deve clicar no botão “agendamento público alvo” e escolher o público geral de 37 anos, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. No momento da imunização, é preciso apresentar o cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.

Já às 18h de hoje (04), a FMS vai abrir também agendamento de primeira dose de grupos prioritários, conforme listado abaixo:

Pessoas com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente

Trabalhadores da indústria

Trabalhadores da construção civil

Motoristas e cobradores de transporte coletivo

Trabalhadores de transporte metroviário

Caminhoneiros

Grupos essenciais:

Bancários

Trabalhadores do Mercado Público

Atendente de panificadoras

Caixas de supermercado

Trabalhadores da assistência social (SEMCASPI/SUAS)

Funcionários dos Correios

Garçons e cozinheiros de restaurantes, bares e lanchonetes

Músicos

Taxistas e mototaxistas

Profissionais da imprensa

Segunda dose

A FMS vai abrir também hoje (04), às 18h, agendamento para pessoas que têm a data de sua segunda dose marcada no cartão de vacinação até o dia 08 de agosto, mas por algum motivo ainda não conseguiu marcar o recebimento do reforço. Serão abertas vagas para os três imunizantes.

Emanuelle Dias pede que a população que vai agendar a segunda dose respeite os prazos registrados no cartão de vacinação, pois não está acontecendo antecipação de nenhum dos imunizantes. “Esta semana estamos fazendo apenas quem tem a segunda dose marcada no cartão até 8 de agosto”, reforça a coordenadora. “Toda sexta-feira a FMS vai abrir agendamento para segunda dose, sempre com datas para a semana seguinte. Portanto, quem tem segunda dose para depois do dia 8 deve esperar a próxima abertura de agendamento”, esclarece ela.

