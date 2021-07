Covid-19: pessoas com 46 anos ou mais podem se vacinar a partir desta terça (06)

A partir desta terça-feira (06), pessoas com 46 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 já podem se imunizar. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) estará com 12 pontos de vacinação drive-thru em Teresina, que funcionarão das 9h às 17h. A vacinação também está aberta para pessoas de 47 anos e mais, homens e mulheres



Inicialmente, este dois dias seriam dedicados apenas ao público de 47 anos completos, mas a FMS decidiu contemplar também as pessoas com mais idade que não conseguiram realizar o agendamento e avançar para mais uma faixa etária.



(Foto: Divulgação/FMS)

No último sábado (03), o Piauí recebeu 89.390 doses de vacinas contra Covid-19, dentre elas estão as da Janssen que precisa de apenas uma dose para imunização completa.



Foram entregues pelo Ministério da Saúde, para que a Secretária de Estado da Saúde (Sesapi) fizesse o repasse aos municípios, 27.250 doses da Janssen, 19.890 de Pfzier e 42.250 vacinas da AstraZeneca.

A coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina, Emanuelle Dias, explica que a vacina em drive thru não precisa de agendamento e as pessoas devem apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de residência de Teresina.



O imunizante utilizado será o do laboratório Astrazeneca, produzido em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz. Emanuelle Dias, lembra que não se deve fazer distinções entre fabricantes. “Todas as vacinas utilizadas no Brasil contra a Covid-19 são eficazes e seguras, portanto não existem motivos para preferir ou recusar o uso de algum imunizante de qualquer um dos laboratórios adotados no momento”, ressalta ela.



Vacinação drive thru contra a covid-19 – Pessoas de 47 anos e mais

Dia 05/07 – 47 anos e mais

Horário: 9h às 17h

Locais



ADUFPI;

Teresina Shopping;

UESPI - Campus Pirajá;

Terminal de integração Zoobotânico;

Terminal de integração Buenos Aires;

Terminal de integração Parque Piauí;

Terminal de integração Bela Vista;

Terminal de integração Livramento;

Terminal de integração Itararé;

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU Norte);

Faculdade Santo Agostinho-Sul;

Faculdade Estácio de Teresina.

Dia 06.07 – 46 anos e mais



Horário: 9h às 17h

Locais

ADUFPI;

Teresina Shopping;

UESPI - Campus Pirajá;

Terminal de integração Zoobotânico;

Terminal de integração Buenos Aires;

Terminal de integração Parque Piauí;

Terminal de integração Bela Vista

Terminal de integração Livramento;

Terminal de integração Itararé;

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU Norte);

Faculdade Santo Agostinho-Sul;

Faculdade Estácio de Teresina.

