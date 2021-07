Covid-19: pessoas com 39 anos e gestantes podem agendar vacinação hoje (28) em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre nesta quarta-feira (28), o agendamento para as pessoas com 39 anos se vacinarem contra a Covid-19. Outro grupo que também poderá agendar vacinação é o de gestantes e puérperas sem comorbidades. As vagas, para esse público, são para quinta (29) e sexta-feira (30). O agendamento terá início às 18 horas através do endereço ‘Vacina Já’.

Ao entrar no site, o usuário deve clicar no botão “agendamento público alvo” e inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação. A FMS informa que o usuário deve comparecer ao local escolhido, no dia e hora que foi agendado para poder receber o imunizante.



Foto: Reprodução/Portal O Dia

A coordenadora de imunização da FMS, Emanuelle Dias, lembra que no momento da imunização, é preciso apresentar os seguintes documentos: cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.



Gilberto Albuquerque, presidente da FMS, explica que Teresina segue o Plano Nacional de Imunização e todas as vezes que recebe novas doses elas são disponibilizadas para a população. “Estamos trabalhando para que mais pessoas possam ser imunizadas, mas lembramos que as orientações de distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos devem continuar”, ressalta.







Com informações da FMS

