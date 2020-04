COVID-19: Mercados públicos de Teresina serão higienizados

Prefeitura de Teresina através da Secretária Municipal de Saúde, Secretária de Desenvolvimento Urbano e as SEDU’s iniciou nesta quinta-feira (2) o processo de sanitização dos mercados públicos da capital, mas uma ação em combate a proliferação do novo coronavírus.

Mercados públicos irão passar por sanitização [FOTO: Divulgação]

‘Vamos começar a sanitização dos mercados, na parte interna com a utilização das bombas e pulverização de solução de água com hipoclorito de sódio. Está medida visa reduzir o risco de transmissão do coronavírus para as pessoas que irão frequentar os mercados para aquisição de alimentos como também dos permissionários’, disse Oriana Bezerra, gerente zoonoses da FMS.

O processo será realizado em todos os mercados públicos da cidade e será coordenado pelo superintendente da SDU Sudeste, Evandro Hidd, em parceria com a FMS e Águas de Teresina. Além do procedimento de sanitização, a SDU Sudeste e FMS irão implantar outras medidas de higiene e prevenção nos mercados, como orientações corpo a corpo com equipes especializadas e técnicos da FMS, além de carros de som com informações ao combate do COVID-19.

“É mais uma ação de prevenção, mas é preciso que a população de Teresina evite aglomerações e fique em casa e faça todas as medidas já conhecidas de prevenção”, acrescentou Oriana Bezerra.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia