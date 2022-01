Covid-19: crianças de nove anos já podem agendar vacina em Teresina

A partir da semana que vem, a FMS amplia a vacinação contra a covid para crianças de nove anos de idade sem comorbidades. O agendamento para estas vagas se iniciam hoje (27), às 18h, no site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ . As vagas também contemplam crianças de 10 e 11 anos em geral.



As vagas serão para Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital, bem como um ponto fixo no Teresina Shopping. No momento da imunização, será necessário apresentar CPF ou Cartão do SUS da criança, além do seu cartão de vacinação. Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância. Em caso de ausência deles, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento assinado por eles.

As vacinas utilizadas serão a Pfizer e Coronavac, conforme orientações do Ministério da Saúde. O imunizante Coronavac será dado em duas doses, com intervalo de 28 dias entre primeira e segunda dose. “A vacina coronavac é contraindicada para crianças imunocomprometidas, portanto essas devem agendar para as salas com a vacina Pfizer”, alerta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

Já a vacina da Pfizer/Comirnaty em sua versão pediátrica será dada em duas doses – com intervalo de oito semanas entre a primeira e segunda dose. “As crianças que completarem 12 anos entre a primeira e a segunda dose devem completar o esquema vacinal com a vacina Pfizer/Comirnaty pediátrica”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

