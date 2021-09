Covid-19: confira quem pode se vacinar esta semana em Teresina

A vacinação contra covid-19 segue avançando em Teresina. Até o dia 10 de setembro, os agendamentos estão abertos para a primeira e segunda dose. O público alvo que ainda não tomou a primeira dose já pode fazer seu agendamento na Vacina Já, no site da Fundação Municipal de Saúde (FMS).



Hoje, quarta-feira (08), serão contempladas duas faixas etárias no agendamento:



- de 20 anos, às 16h;

- de 19 anos, às 18 horas.

Os jovens de 18 anos poderão agendar a vacina a partir de amanhã, 09 de setembro, às 18 horas. Sexta-feira, 10, estarão abertos agendamentos de segunda dose para pessoas com data no cartão de vacina até dia 19 de setembro.

Pessoas com data da segunda dose no cartão até o dia 12 de setembro poderão marcar o recebimento da vacina contra a covid-19 também já podem fazer o agendamento no site.



Para ter acesso ao agendamento:



Basta clicar no botão agendamento público alvo que fica na página inicial do site. O usuário deve então escolher o público geral por faixa etária, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.

“Estamos podendo diminuir a idade no agendamento da vacinação após o Ministério da Saúde reconhecer que estávamos recebendo doses abaixo do que precisávamos. Agora estão nos enviando mais doses por semana”, explica Gilberto Albuquerque, presidente da FMS

Documentação

No momento da vacinação, o paciente deve apresentar os seguintes documentos:



- documento de identificação com foto;

- CPF ou cartão do SUS;

- cartão de vacinação com registro de aplicação da primeira dose em Teresina.

Pessoas que tomaram a primeira dose em outras cidades devem levar, além desses documentos, um comprovante de residência no município de Teresina.

Toda sexta-feira a Fundação Municipal de Saúde (FMS) está abrindo agendamento para a segunda dose, sempre com datas para a semana seguinte. “Portanto, quem tem segunda dose para depois do dia 12 deve esperar a próxima abertura de agendamento”, esclarece Emanuelle Dias, coordenadora da vacinação Covid-19 na capital.



