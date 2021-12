Covid-19: confira o cronograma de vacinação para a primeira semana de janeiro

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina segue com a vacinação contra Covid. Hoje, quinta-feira (30), haverá agendamento: às 16 horas – dose de reforço (vacina Pfizer), respeitando intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose. Para pessoas com esquema inicial de Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca. Ás 18h – abertura de vagas para segunda dose de Pfizer até dia 06.02 (respeitando intervalo mínimo de 3 semanas entre as doses 1 e 2).

As vagas dos agendamentos serão para dias 3 a 7 de janeiro. Os drives, sem agendamento, continuam também a partir do dia 3 nos terminais do Livramento, Zoobotânico, Buenos Aires e Parque Piauí, de 9h às 17h. Os drives ofertarão: 1ª dose (12 anos ou mais); 2ª dose Pfizer (intervalo mínimo de 3 semanas entre as doses 1 e 2) Coronavac e Astrazeneca (intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses 1 e 2); reforço (respeitando intervalo mínimo de 4 meses após a 2ª dose). Os agendamentos são feitos no site Vacina Já.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A FMS passou a adotar, desde o dia 21 de dezembro, as novas determinações do Ministério da Saúde para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A principal delas é a redução para quatro meses do intervalo entre reforço e segunda dose, para a população em geral com 18 anos e mais.

A exceção será para gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), que continuam seguindo o intervalo de cinco de meses da dose anterior. Outra mudança será no esquema das pessoas imunossuprimidas, que, após a administração da dose adicional, deverão tomar mais uma dose de reforço (4ª dose) com quatro meses.

As regras são válidas para pessoas que cumpriram seu esquema com as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer. Aqueles que tomaram Janssen seguem com o mesmo esquema já adotado, que é a administração da segunda dose (dose de reforço) com o mesmo imunizante em um intervalo de no mínimo dois meses do esquema primário.

