Covid-19: abre hoje (20) agendamento para pessoas com segunda dose até 29 de agosto

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre nesta sexta-feira (20), às 18h, novas vagas para agendamento de segunda dose da vacina contra a Covid-19. É a vez das pessoas que têm marcado em seu cartão de vacinação para receber a segunda dose de uma das três vacinas até o dia 29 de agosto e também para pessoas que tomaram a primeira dose em outros munícipios. Serão abertas vagas para agendamento das três vacinas da pfizer, coronavac e astrazeneca.

Para ter acesso, basta acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/. O usuário deve clicar na opção “agendamento público alvo”, escolher seu público, marcar a opção “Já tomei a 1ª dose e quero agendar a segunda” e confirmar, que levará a uma página onde ele deve escolher uma sala de acordo com a vacina que deve receber, dia e hora.

Serão abertas hoje também vagas de agendamento para pessoas que tomaram a primeira dose em outros municípios e agora residem em Teresina. “Teremos no site uma categoria específica para este grupo, que deve ser selecionada no momento do agendamento”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresina.

No momento da vacinação, o paciente deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação com registro de aplicação da primeira dose em Teresina. Pessoas que tomaram a primeira dose em outras cidades devem levar, além desses documentos, um comprovante de residência no município de Teresina.





Toda sexta-feira a Fundação Municipal de Saúde (FMS) está abrindo agendamento para segunda dose, sempre com datas para a semana seguinte. “Portanto, quem tem segunda dose para depois do dia 29 deve esperar a próxima abertura de agendamento”, esclarece Emanuelle Dias.

Ela ressalta que o agendamento de segunda dose deve ser feito por pessoas que têm o reforço marcado até o dia 29 de agosto. “Quem tem segunda dose dentro deste prazo pode agendar para algum desses dias, pois estará no limite estabelecido pelo Ministério da Saúde”, reforça ela.

