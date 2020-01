Corso 2020 em Teresina vai contar com mais de mil agentes de segurança

Mais de mil agentes farão a segurança em Teresina durante o Corso 2020. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-PI) nesta quarta-feira (15). O evento acontece no dia 15 de fevereiro, às 16h, na Avenida Raul Lopes.



Corso 2019. Foto: Jailson Soares.

Segundo o Secretario de Segurança, Fábio Abreu, o Centro Integrado de Comando e Controle será colocado em prática.

“Vamos repetir o trabalho do Centro Integrado de Comando e Controle, que integra as ações das policias civil e militar, corpo de bombeiros e policiais de trânsito para manter a segurança do evento”, explica.

O coordenador da Força Tarefa da Secretaria de Segurança, major Audivam Nunes, informou que 900 policiais estarão distribuídos em três turnos. Eles atuarão em elevados, pontos de bloqueios e revistará os foliões no chamado “corredor da folia”. Além disso, serão utilizadas câmeras de monitoramento e drones.

A SSP-PI disse também que uma equipe de inteligência com comunicação via rede Rádio trabalhará em parceria o Centro Integrado de Segurança Pública. O objetivo é possibilitar aos foliões acesso para qualquer ocorrência que seja necessário a intercorrência da polícia.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia com informações da SSP-PI