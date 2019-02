Corso 2019: mil agentes de segurança atuarão no evento; trajeto mudará

Representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Strans, Fundação Cultural Monsenhor Chaves se reuniram nesta quinta-feira (10) para discutir o plano de segurança do corso 2019, que acontecerá no próximo dia 23 de fevereiro. Ao todo, cerca de mil agentes da segurança atuarão no evento. Uma das mudanças previstas para essa edição é a alteração no trajeto a ser percorrido, começando pela concentração, que este ano será nas proximidades do Theresina Hall.

O diretor de Operação e Fiscalização da Strans, coronel Jaime Oliveira, explica que as mudanças facilitarão o trânsito e amenizará problemas. “A Avenida Marechal Castelo Branco e parte da Raul Lopes não serão utilizadas. As pontes Petrônio Portella e Juscelino Kubitscheck estão bloqueadas apenas ao meio dia. O desfile terminará na rotatória da Raul Lopes com a Jockey Clube, ou seja, os caminhões não irão mais até o Parque Potycabana. Com isso, o acesso aos shoppings não será bloqueado”, conta.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Rubens Pereira, a expectativa é de que seja um evento tranquilo. “Vamos contar com a equipe de inteligência, além de câmeras e drones posicionados ao longo do percurso. Contamos com mais de mil agentes da segurança, entre bombeiros, Pms, policiais civis e guardas municipais, para que assim como no ano passado não tenhamos nenhum registro de crimes graves”, afirma.

O presidente da Fundação Monsenhor Chaves, Luís Carlos Alves, comenta que a promessa deste ano é realizar uma boa festa. “Está tudo devidamente planejado e organizado para proporcionar uma boa festa e garantir a segurança dos foliões que estarão lá. O corso já é um evento que tem data certa no calendário da cidade”, disse.

Adriana MagalhãesGeici Mello