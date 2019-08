"Corrida do Soldado" deve reunir 450 participantes em Teresina

Teresina sediará, neste domingo (1º), uma corrida beneficente em comemoração ao Dia do Soldado. O montante arrecadado com todas as 450 inscrições será revertido em alimentos para o Lar de Maria e para o Lar da Criança Maria João de Deus. O valor da inscrição era R$ 66 e as vagas já foram todas preenchidas.



A corrida terá dois percursos: o primeiro de 5km e o segundo de 10 km, com largada às 7h do 25º Batalhão de Caçadores, na Praça Marechal Floriano Peixoto, próximo ao Parque da Cidadania.

“A ideia surgiu porque em todo Exército Brasileiro, em várias organizações militares no país, essa corrida é realizada e na guarnição de Teresina não havia sido realizado. Então, o comando do 2° Batalhão de Engenharia de Construção juntamente com o comandante do 25º Batalhão de Caçadores organizaram a primeira edição da corrida”, conta o major Sérvio Alcântara.

O professor Madson Melo já corre há 10 anos, mas há um e meio havia diminuído o ritmo de corrida por questões familiares e viu na corrida do Dia do Soldado a oportunidade de voltar às atividades físicas.

“Passei um tempo parado porque tive um segundo filho e diminuí meu ritmo de atividade física e a corrida no domingo é como um meio motivador para poder voltar à modalidade. É prazeroso, relaxante e desafiador, é você contra você mesmo, eu levo com esse intuito de não para competir com outras pessoas, mas para aumentar meu ritmo, diminuir meu tempo nos percursos além de manter qualidade de vida e se superar”, diz.

Além do caráter beneficente, a corrida do Dia do Soldado quer incentivar a população teresinense a se exercitar e melhorar a saúde e o preparo físico. O evento superou as expectativas de inscritos adultos – a partir de 18 anos - e o circuito kids terá 10 participantes – de 4 a 12 anos de idade.

“As inscrições foram encerradas e já atingiu a meta de 450 inscritos, como a gente estava na inexperiência, não sabíamos como ia ser a divulgação e foi muito grande, atingiu o público e no próximo ano vai ser maior”, descreve Major Sérvio Alcântara.

Virgiane PassosSandy Swamy