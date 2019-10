Corrida de rua: saúde, socialização e interação com a cidade

Muitos são os benefícios para a saúde para quem pratica esta atividade, além destes, da disposição e a sensação de bem-estar proporcionados pelas endorfinas; o fato de você interagir com a cidade também é muito interessante. Cruzar as ruas e avenidas do lugar onde você mora e gosta correndo é gotoso demais. É um outro ângulo, a cidade através de outro foco.



No último domingo do mês de novembro será especial para quem gosta de corrida de rua e praticar também esta interação com Teresina. Pela primeira vez, a cidade será palco da Meia Maratona Entre Rios, corrida que terá um percurso envolvendo os principais atrativos turísticos da cidade, como a Ponte Estaiada e o Parque Encontro dos Rios. O evento tem o apoio da Prefeitura de Teresina.



A Meia Maratona Entre Rios, que já está com inscrições abertas no valor de R$ 50, terá três tipos de percursos: 5 km, 10 km e 21 km. A ideia, segundo a organização, é tornar a corrida democrática possibilitando a participação de atletas profissionais e amadores em todas essas distâncias, o que é realmente muito interessante pois, como sempre tem gente começando a correr, têm também aqueles atletas que já superaram os 10km e já encaram uma meia maratona (minha amiga e companheira de O Dia TV, Mayara Martins, vai encarar a primeira meia maratona nesta prova).

De acordo com a organização, é esperada a participação de mil atletas, que serão divididos em gênero masculino e feminino. A premiação máxima da categoria de 5 km é de R$ 350; da de 10 km é R$ 500; e da de 21 km é R$ 800, respeitando a isonomia e igualdade de premiação entre os gêneros. “A Meia Maratona Entre Rios é resultado da popularização do esporte em Teresina e que possui potencial para ser um divisor de águas dentro da categoria esportiva no Estado, além de ser um forte atrativo para atletas de outras cidades”, conclui Carlos Eduardo, que coordena a competição.

As inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura de Teresina. Pela quantidade de atletas esperada, vai ser uma grande festa da saúde. Os corredores de rua agradecem.

