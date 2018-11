Corredor da Avenida João XXIII entra em funcionamento a partir de hoje

O Corredor Leste, da Avenida João XXIII, começa a funcionar a partir deste sábado (24) com cinco estações para embarque e desembarque de passageiros, que foram denominadas de acordo com os pontos de referência localizados nas proximidades das estações.



No final da Ponte JK, tem a Estação Catedral, que são duas pois atendem os dois sentidos. Em seguida, a Estação Dnit, seguida da Estação Homero Castelo Branco e, para finalizar, a Estação Balão do São Cristóvão. “As estações de embarque e desembarque são todas climatizadas e com todo o conforto para os usuários dos transportes públicos”, diz o diretor de Trânsito e Sistema Viário, José Falcão.

Segundo ele, o início da operação do Corredor permite que o Terminal Livramento, na zona Sudeste de Teresina, também passe a funcionar diariamente, beneficiando os moradores dos seguintes bairros: Dirceu Arcoverde I e II, Tancredo Neves, Comprida, Parque Ideal, Alto da Ressurreição, Frei Damião, Gurupi, Boa Esperança, Parque Itararé, Bom Sucesso, Parque Jurema, Redonda, Renascença, Todos os Santos, Jardim Europa, Deus Quer, São Paulo, Parque Poti, Pedro Balzi e Manoel Evangelista.





Adequações na Avenida João XXIII

Mas para que o trânsito flua bem diante desta nova etapa do sistema de integração do transporte coletivo de Teresina, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) precisou fazer adequações ao longo da Avenida João XXIII. Por isto, neste sábado, também começa a funcionar um novo semáforo na Avenida, em frente à Trilha Veículos.

“Estamos trabalhando intensamente para que o trânsito flua bem. Esse novo semáforo irá ser utilizado, no sentido Centro/bairro, para que os ônibus possam fazer a conversão neste local e acessar à Avenida Presidente Kennedy”, disse.

Além disso, foi proibida a conversão livre à direita no cruzamento da João XXIII com a Avenida Homero Castelo Branco. “As pessoas que costumam circular pela Avenida João XXIII devem ficar atentas às mudanças que foram feitas a fim de adaptar a via a implantação do Corredor Leste, por onde vão passar muitas linhas das zonas Sudeste e Leste”, acrescentou.

Ao longo do corredor, foram implantados também quatro semáforos sonorizados para pedestres para que seja garantida a travessia segura para todos. “As estações ao longo do corredor são dotadas de equipamentos que facilitam a acessibilidade das pessoas com deficiência, inclusive, os semáforos sonoros que ajudar as pessoas com deficiência visual atravessarem a via com segurança”, disse.





Algumas linhas irão circular pela via marginal

Com o funcionamento do Corredor Leste, no trecho que compreende o final da Ponte JK até o Balão do São Cristóvão, as linhas intermunicipais, interestaduais, rurais, alternativos e algumas linhas da zona Leste irão circular pelas vias marginais à Avenida João XXIII.

As linhas 501 (Anita Ferraz via Conjuntos), 502 (Socopo/Jardim/São Paulo), 503 (Vila Bandeirante/Satélite/São Cristóvão), 518 (Pedro Mole/Vila do Avião), 521 (Nova Theresina/ São Cristóvão), T531 (Livramento/João XXIII) e T534 (Livramento/Ladeira do Uruguai) vão circular a partir de agora pelo Corredor Segregado para ônibus Leste.

Já as linhas 563 (Universidade Circular I/Shopping), 365 (Universidade Circular 2), 512 (Vila Bandeirante/São Cristóvão), 513 (Planalto Uruguai/São Cristóvão), 522 (Vale do Gavião/Santa Bárbara/Santa Isabel) e 523 (Socopo/Morros/São Cristóvão), que circulam na Avenida João XXIII, irão fazer sua rota pela via marginal.

Os ônibus que entram na Avenida João XXIII a partir da Avenida Nossa Senhora de Fátima vão circular também pelas vias marginais a partir da parada que fica em frente à Defensoria Pública. As linhas são as seguintes: 245 (Vale do Gavião/Árvores Verdes via Dom Severino), 401 (Universidade), 402 (Vila Bandeirante/Planalto Ininga/ Frei Serafim), 403 (Vila Bandeirante/Satélite Shopping), 404 (Vila Bandeirante/Dom Severino) e ainda 405 (Planalto Uruguai/Jóquei Clube).

“Novos abrigos para passageiros foram implantados nas vias marginais para atender aos ônibus interestaduais, intermunicipais, rurais, alternativos e ainda algumas linhas da zona Leste. Neste período de adaptação, teremos as equipes do “Posso Ajudar” e os nossos fiscais dos transportes públicos para tirar as dúvidas dos usuários”, afirma o gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra.

Guerra reforça que os usuários dessas linhas devem ficar atentos para as mudanças dos pontos de parada. “Com as linhas da zona Leste, a circulação será assim até que o corredor da Avenida Presidente Kennedy, juntamente com os terminais da zona Leste, comecem a funcionar”, explica.

Adriana Magalhães