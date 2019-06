Corpus Christi: veja os horários de funcionamento das lojas

Corpus Christi significa o corpo de Cristo, essa data representa a eucaristia. Na religião católica se relembra a morte e ressureição de Jesus Cristo, e por ser um feriado religioso, o reflexo no comércio é que o ponto facultativo em muitos órgãos públicos. O comércio também é alterado, por isso em Teresina lojas, supermercados e shoppings, tem horário especifico para esta quinta-feira, 20.

No Shopping Rio Poty a praça de alimentação e os espaços de lazer funcionarão das 12h às 22h; as lojas âncoras estarão abertas das 14h às 21h e demais lojas das 15h às 21h. Já o cinema ficará aberto das 12h às 22h30 e a academia iniciará suas atividades às 9h, fechando às 14h.

O Teresina Shopping funcionará em horário especial. As lojas das 14h às 20h, o espaço da família funciona das 12h às 20h, já as lojas de alimentação das 10h às 22h, cafeterias e parques poderão funcionar das 14h às 22h, o supermercado ficará aberto das 9h às 22h e os cinemas abrem a partir das 12h30.

O supermercado Extra terá o funcionamento normal, entretanto o Pão de Açúcar funcionará nos seguintes horários: Pão de Açúcar Frei Serafim – 7h às 20h; Pão de Açúcar São Cristóvão e Jóquei - 7h às 21h; Pão de Açúcar Dom Severino – 7h às 22h.

Entretanto a unidade do Supermercado Carvalho, localizado no Shopping da Cidade não abrirá nesta quinta-feira (20), e as demais unidades do Grupo Vanguarda terão horário de funcionamento de domingo.

Já segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas/PI), as lojas do Centro estarão fechadas e as atividades retornam normalmente na sexta-feira (21). E nas repartições públicas estaduais, o governo publicou uma medida em fevereiro, anunciando o calendário de pontos facultativos de 2019.

Assim, a medida não interfere nas atividades essenciais, de acordo com o secretário de Governo, Merlong Solano, o decreto possibilita melhor planejamento das atividades em datas próximas a feriados, especialmente em relação às unidades de saúde e escolares. “O calendário visa preservar a marcação de consultas e cirurgias eletivas, bem como a manutenção do calendário letivo das escolas”, pontuou.

E desta forma, estipula ponto facultativo para a administração estadual no dia 21 de junho (sexta-feira), em respeito ao feriado de Corpus Christi.

Parques da cidade

O Parque Estação Cidadania, situado no cruzamento das avenidas Frei Serafim com Miguel Rosa, ficará aberto no horário habitual, das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30. O Parque Ambiental Encontro dos Rios, um dos nossos cartões postais, localizado no bairro Poti Velho, também funcionará normalmente, das 9h às 19h.

Outra opção de área verde disponível para o teresinense é o Parque da Cidade, localizado no bairro Primavera, que também estará aberto à população, das 6h às 19 h.

Viviane MenegazzoSandy Swamy