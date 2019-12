Corpos de dois adolescentes são encontrados no Rio Poty em Teresina

Dois corpos foram encontrados nesta sexta-feira (06), no Rio Poti, próximo ao bairro Novo Horizonte, zona Sudeste de Teresina. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, que tinham 14 anos de idade, foram identificadas como Kenys José Ferreira de Araújo e João Miguel Nunes Vidal. A suspeita é de que eles tenham morrido afogados.



À imprensa, o comandante de socorro do Corpo de Bombeiros, Juarez Júnior, afirmou que a guarnição foi acionada na tarde de quinta-feira (05), quando receberam a informação de que os adolescestes estavam desaparecidos no rio. Os corpos foram localizados por pescadores no final da tarde desta sexta-feira.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o local que os adolescentes foram encontrados não tinha correnteza o que pode ter feito com que eles tivessem caído dentro de um buraco e, em seguida, morreram afogados.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado e recolheu os corpos para perícia.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia