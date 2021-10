Corpo é encontrado com 17 disparos de arma de fogo na zona Sul de Teresina

O corpo de um homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi encontrado na manhã de hoje (24), próximo da sede do River Atlético Clube, na zona Sul de Teresina. Segundo a informações da Polícia Militar, o jovem foi atingido com 17 disparos de arma de fogo.



O corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás e vestido apenas com um calção. A suspeita inicial é de que a execução esteja relacionadas à disputa de facções criminosas.

Moradores da região ouviram disparos de arma de fogo por volta das 4 horas da madrugada e foram os primeiros a localizar o corpo. Ainda de acordo com os moradores, o jovem não é desconhecido no bairro e que possivelmente é morador do Porto Alegre, também na zona Sul na capital.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!