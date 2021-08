Corpo de homem é encontrado às margens do Rio Parnaíba, na zona rural de Teresina

O corpo de um homem foi encontrado no Rio Parnaíba, no povoado São Domingos, próximo a Usina Central Olho D'Água, zona rural norte de Teresina. A equipe de Corpo de Bombeiros foi acionada na tarde de ontem (02), por pescadores que localizaram o corpo no Rio Parnaíba.

De acordo com o Tenente Everton, os bombeiros se dirigiram até o local e depois de iniciar as buscas, encontraram o corpo e o deslocaram para a margem do rio, por volta das 20h.

(Foto: Arquivo O Dia)

“Após o resgate do corpo, nós acionamos o Instituto de Medicina Legal (IML) para remoção do corpo”, afirma o tenente. Os bombeiros relatam ainda que não foi possível identificar a razão da morte e que somente o legista pode informar se o homem foi a óbito devido ao afogamento ou se ocorreu algum crime.

O IML informa que, até o momento, nenhum parente foi reconhecer o corpo e o homem continua sem identificação.

