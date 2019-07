Corpo de Bombeiros controlam incêndio no estádio Albertão

Um incêndio de pequena proporção atingiu o estádio Albertão, localizado no bairro Redenção, na zona Sul de Teresina, na noite desta quinta-feira,04. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h.







Como explica a Major Najra Nunes, do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, “foi só um princípio de incêndio rapidamente debelado pelo Corpo de Bombeiros. Com queima de alguns papéis”, descreve.

O incêndio atingiu a saída 6 e até momento não se sabe a causa. Em nota a Fundação dos Esportes do Piauí (FUNDESPI) esclareceu que não houve vítimas, e que os danos foram somente materiais.

Adriana MagalhãesSandy Swamy