Coronel John Feitosa assume comando da Guarda Municipal de Teresina

A Guarda Civil Municipal de Teresina será comandada, a partir desta quarta-feira (22), pelo tenente-coronel John Roberto Feitosa da Silva. O militar já faz parte da administração municipal e coordenava a Assistência Militar do Gabinete do prefeito Firmino Filho. John Feitosa assume os trabalhos que eram gerenciados pelo capitão José de Ribamar Monteiro.



Foto: Piauí 24 horas.

O prefeito Firmino Filho anunciou a mudança e informou que o coronel John chega para uma nova fase da Guarda Municipal e para somar nas atividades de combate à propagação do novo coronavírus na cidade.

“Com este momento de incertezas e de muito trabalho para o enfrentamento dessa pandemia, a Guarda Municipal de Teresina tem sido muito demandada e precisamos qualificar os serviços. O coronel John é um oficial com grande experiência administrativa, sobretudo em gerenciamento de crise, e chega para agregar nas atividades da nossa Guarda, além de ter o grande desafio de receber 261 novos guardas municipais, que se somam ao 136 que já atuam na cidade”, disse o prefeito.

O tenente-coronel John Roberto Feitosa da Silva é ex-diretor de Comunicação da Polícia Militar do Piauí, estava ocupando o cargo de coordenador da Assistência Militar da Prefeitura de Teresina. Foi coordenador da Defesa Civil Municipal, comandou Batalhões da Polícia Militar (1º, 5º,6º). Também esteve no comando da Companhia Cosme e Damião, responsável pelo policiamento do Centro da cidade.

Criada há dois anos, a Guarda Civil Municipal de Teresina é vinculada à Secretaria Municipal de Cidadania, assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) e atua nas praças da Bandeira, Rio Branco, Fripisa; nos parques Lagoas do Norte, Estação da Cidadania, Floresta Fóssil e Parque Encontro dos Rios. A corporação também está presente no Centro Unificado de Esporte e Lazer (CEU) Sul e Norte e Complexo Esportivo José Ponce Filho (Parentão), além de realizar patrulhamentos preventivos nos prédios municipais públicos da zona Sul de Teresina, Centro Pop, Restaurante Popular de Teresina, Praça dos Skatistas e Corredores, além dos Terminais de Transporte Público.

Redação