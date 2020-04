Coronavírus: fluxo de passageiros de ônibus coletivos cai 90% em Teresina

O fluxo de passageiros de ônibus coletivos em Teresina caiu 90% após o decreto municipal que determinou o fechamento de atividades não essenciais, segundo informou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) nesta quarta-feira (01).



Foto: Arquivo O Dia.

Ontem, dezenas de usuários reclamaram da superlotação do transporte em uma das linhas do Terminal de Integração Livramento, na zona Sudeste da Capital. Em nota, a Strans disse que “em alguns momentos, com maior demanda, são providenciados mais ônibus para atender as necessidades da população”.

Foto: Arquivo O Dia.



Em meio à crise da pandemia do novo coronavírus, a Superintendência reforçou o pedido de isolamento social.

“A Strans reforça que deve sair de casa quem realmente necessita e que todos os cuidados de sanitização dos espaços públicos da cidade estão sendo realizados para evitar proliferação do Covid-19”, disse em nota.

Na semana passada, as restrições para o deslocamento de pessoas durante a crise sanitária do novo coronavírus impactou o movimento na rodoviária de Teresina, que teve uma redução de 85% no número de passageiros. Por conta da falta de clientes, algumas empresas reduziram o horário de funcionamento enquanto outras já chegaram a fechar seus guichês de compra e venda de passagens.

Últimos dados do Covid-19 no Piauí

Conforme a Secretaria de Saúde, o Piauí conta com 18 casos confirmados de Covid-19 e 254 pessoas estão com a suspeita da doença. Mais de 400 casos já foram descartados pelo Laboratório Central (Lacen). Apenas uma pessoa foi curada.

Adriana MagalhãesJorge Machado