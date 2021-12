Coordenadoria da Mulher contará com Delegacia Especializada e Patrulha Maria da Penha

A Coordenadoria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres (CEPM) inaugurou, na manhã desta segunda-feira (13), a nova sede da entidade localizada na Avenida Petrônio Portela, na Zona Norte de Teresina. Segundo a coordenadora da CEPM, Zenaide Lustosa, o espaço vai permitir a humanização de serviços em prol das mulheres.

Coordenadoria de Estado de Políticas Públicas para as Mulheres (CEPM). Foto: Jorge Machado/ODIA



A nova sede da CPEM também funcionará serviços ligados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher- DEAM- Norte, Patrulha Maria da Penha, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher além do Centro de Referência Francisco Trindade.

“Essa é uma sede própria da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres que vai permitir um atendimento mais humanizado com um espaço mais acolhedor. Nesta sede vai funcionar o Centro de Referência Francisca Trindade, Conselho Estadual do Direito a Mulher, Patrulha Maria da Penha e a Delegacia Especializada Mulher Norte. Além disso, serão realizadas capacitações, oficinais, atendimento psicossocial e jurídico. Esse espaço vai possibilitar todas essas conquistas para as mulheres”, disse.

Na solenidade desta segunda-feira, forem entregues o Programa Pró Equidade de Gênero, Raça e Diversidade e formalização do Organismo de Políticas para as Mulheres e entrega de kits (computador de mesa, impressora e imobiliário) dos municípios de Guadalupe, Alto Longá, José de Freitas, Luís Correia, Marcos Parente e Palmeiras.

Zenaide Lustosa. Foto: Jorge Machado/ODIA



“Já realizamos as parcerias com os municípios por entender que essas cidades precisam estar fortalecidas porque as mulheres estão nos municípios. Então são os três entes da federação (Município, Estado e União) assumindo os seus papéis e trabalhando de forma integrada para que possam coibir a violência contra a mulher, para que possam dar condições na área da economia, na questão da saúde e social. É uma parceria permanente para promover as políticas públicas para as mulheres”, disse.

A vice-governadora do Piauí, Regina Sousa, também esteve no evento. Segundo ela, a ideia é agregar outros serviços e transformar o espaço também em um local para realização de denúncias.

“A gente queria que fosse a Casa da Mulher Brasileira, mas aos poucos a gente estudando o que pode ser feito aos poucos nesse espaço. Aqui já é um espaço bem melhor do que se tinha no que diz respeito às políticas públicas para mulheres. Aqui é um lugar de acolhimento para as mulheres que vão procurar políticas públicas ou fazer denúncias também sobre agressão e outros problemas”, disse.

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Tatiane Seixas, disse que a centralização dos serviços em um único espaço melhora o atendimento às mulheres.

“A importância se dá primeiro porque você pode, agora, dar uma cara de mulher para gestão do espaço. A sede anterior, por exemplo, era um prédio cinza onde a gente não tinha liberdade caso uma mulher quisesse ser ouvida. A segunda coisa é a utilização de um espaço público para não ficar subutilizado. A terceira coisa é a possibilidade dos gestores de cada um dos espaços e serviços poderem se comunicar mais facilmente. Com isso, você permite que a rede esteja perto. Ao aproximar os serviços, você melhora o atendimento”, ressalta.

Foto: Divulgação

“Essa é uma marca do governo a defesa dos diretos das mulheres. Portanto, esse espaço da coordenadoria é também um instrumento importante para reafirmar o compromisso do governo com a inclusão cada vez maior das mulheres em todos os espaços. Agora, com uma sede mais ampla, com investimento em tecnologia e mobiliário, vai ajudar a desenvolver mais e melhor as atividades da CPEM”, disse o secretário de Estado da Fazenda e Coordenador do Pró-Piauí, Rafael Fonteles.

A Coordenadoria de Estado de Políticas para as Mulheres do Estado do Piauí foi criada pela Lei nº 6.465, de 19 de dezembro de 2013. Uma das suas principais atribuições é o planejamento, a coordenação, execução e articulação das políticas públicas para as mulheres, buscando articular os diferentes atores sociais para fortalecer as políticas de mulheres, bem como fomentar a criação e a implementação dos Organismos para as Mulheres (OPMs) nos municípios piauienses.

